Валлетта, , 03:33 — REGNUM Власти Мальты намерены вновь открыть свое посольство в ливийском Триполи, заявил мальтийский премьер-министр Роберт Абела, сообщает пресс-служба правительства страны.

Соответствующее заявление Абела сделал после визита в Ливию. Он подтвердил намерения возобновить работу дипломатической миссии на ливийской территории, а также вернуть авиарейсы из Мальты в Ливию. Также ожидается, что сотрудничество с Триполи позволит этой африканской стране получить вакцины для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Египет заявил намерения открыть свое дипломатическое представительство в Ливии. Решение египетских властей связывают с созданием ливийского переходного правительства.

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