Буэнос-Айрес, , 03:30 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес заразился штаммом коронавируса B.1.1.1, который не представляет такую опасность, как некоторые новые варианты SARS-CoV-2. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе аргентинского лидера.

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Указанное заявление было подписано лечащим врачом главы государства Федерико Сааведрой. Отмечается, что симптомов заболевания COVID-19 у президента нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Альберто Фернандесом. Российский лидер поинтересовался состоянием здоровья аргентинского главы и поздравил его с прошедшим днем рождения.

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