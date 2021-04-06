Томск, , 03:25 — REGNUM В Томской области специалисты назвали сроки вскрытия рек. По прогнозу Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вскрытие рек бассейна Оби в основном ожидается во второй декаде — начале третьей декады апреля. Это около и раньше средних многолетних сроков на два-пять дней.

Река Томь в черте Томска может вскрыться 15 апреля, Обь у села Молчаново — 21 апреля, у города Колпашево — 24 апреля.

Ледоход на Чулыме у села Зырянское может начаться 21 апреля, у села Тегульдет — 25 апреля. Вскрытие Чаи у села Подгорное ожидается 19 апреля. Допустимая погрешность во всех случаях — около пяти дней

Добавим, по данным обладминистрации, самое раннее вскрытие Томи в черте Томска было зафиксировано 5 апреля, самое позднее — 9 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области вскрытие водоёмов ото льда ожидается в пределах нормы.

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