Москва, , 03:20 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения, касающиеся развития рыбной отрасли Дальнего Востока. Документ глава государства подписал по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 10 марта, сообщает корреспонденте ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт Кремля.

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Владимир Путин ждёт от правительства РФ предложений по увеличению объёмов и степени переработки уловов водных биологических ресурсов. Также президент поручил разработать дополнительные меры поддержки доставки рыбы с Дальнего Востока в европейскую часть страны, которые должны снизить стоимость продукции для конечного потребителя.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта назвал хроническую проблему, сдерживающую развитие Дальнего Востока — это низкая бюджетная обеспеченность регионов.