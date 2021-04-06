Белград, , 03:26 — REGNUM Сербия, Греция и Кипр 5 апреля подписали соглашение о проведении трехсторонних встреч каждые шесть месяцев. Первая встреча, как сообщили главы МИД трех стран, пройдёт в Салониках. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Три министра обсуждали европейское будущее Сербии, а также соглашение о проведении встреч каждые шесть месяцев, на которых будут обсуждаться темы из нескольких областей, представляющих интерес для Сербии, Греции и Кипра.

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович отметил, что они обсуждали экономическое сотрудничество, инфраструктуру, укрепление связей, энергетику и поставку газа из разных источников и различные траектории поставок. Он также добавил, что министры согласились с тем, что необходимо дальше развивать сотрудничество в сфере туризма, сельского хозяйства, ИТ-сектора.

Глава сербского МИД поблагодарил Грецию и Кипр за принципиальную поддержку в вопросе сохранения суверенитета и целостности Сербии, а также в процессе европейской интеграции.