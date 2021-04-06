Томск, , 03:10 — REGNUM В Томскую область поступило 13 300 доз вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

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Из этой партии медучреждения города Томска получат 5700 доз, Северска — 2 тысячи. Остальные препараты распределят в другие муниципальные образования региона.

За весь период прививочной кампании в Томскую область поступило 60 392 дозы вакцины.

По состоянию на 5 апреля в Томской области привито 41 896 человек, в том числе 31 816 томичей получили оба компонента. Более 16 тысяч вакцинированных — жители региона старше 60 лет.

Напомним, к 5 апреля в Томской области было подтверждено 31 514 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 30 449 человек.

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