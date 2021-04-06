Москва, , 03:10 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил финансовый иск Министерства обороны России. Он адресован АО «БТК Групп» — крупном производителю продукции легкой промышленности, в том числе обмундирования. Дело пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление подано 5 апреля 2021 года. Сумма требований — 26 593 407,88 рубля.

Предприятие-ответчик работает в своей сфере с 1996 года и базируется в Ленинградской области. АО «БТК Групп» было исполнителем почти 100 госконтрактов на общую сумму свыше 13 млрд рублей, в том числе почти 20 госконтрактов было заключено с Минобороны РФ. Их общая стоимость превышала 9 млрд рублей. Помимо этого, компания была поставщиком для МВД России и Следственного комитета РФ.

В феврале 2021 года министерство уже подавало два иска к «БТК Групп» о взыскании небольших неустоек по государственным контрактам от 2017 и 2018 годов.