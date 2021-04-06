Белград, , 03:17 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 5 апреля встретился с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом, с которым он обсудил улучшение двусторонних отношений, процесс евроинтеграции Сербии, экономическое сотрудничество, ситуацию, связанную с пандемией коронавируса и другие региональные вопросы, касающиеся обеих стран. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

Президент Вучич выразил удовлетворение ростом сотрудничества двух стран, «достигшего высочайшего уровня и имеющего характер стратегического партнерства».

«Я уверен, что сегодняшний визит внесет значительный вклад в продолжение политического диалога Сербии и Греции и дальнейшее укрепление сотрудничества во всех сегментах, представляющих общий интерес для наших братских народов», — заявил Вучич.

Он добавил, что Сербия серьезно и старательно готовится провести четвертое заседание высшего совета по сотрудничеству Сербии и Греции, которое должно состояться в Белграде, как только улучшится эпидемиологическая обстановка.