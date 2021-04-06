Токио, , 03:08 — REGNUM Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 было подтверждено в Японии у 30-летней женщины, которая является медработником и недавно привилась от COVID-19. Об этом 6 апреля передает телеканал NHK.

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Пациентка сделала прививку препаратом американской компании Pfizer и немецкой фирмы BioNTech и через шесть дней тест показал, что она инфицирована. Отмечается, что она получила только первую дозу вакцины. Женщина уже излечилась и выписана из медучреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта телестанция KOMO News распространила информацию о том, что в американском штате Вашингтон проводится расследование более 100 случаев заражения коронавирусом среди пациентов, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

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