Пекин, , 03:02 — REGNUM По официальным данным, во время праздника Цинмин в Китае было совершено 144,52 млн внутренних поездок, сообщает 5 апреля агентство Синьхуа.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 142,4% за трехдневные выходные, которые длились с 3 по 5 апреля в этом году, сообщает Министерство транспорта КНР.

Авиакомпании обработали почти 4,33 млн пассажирских поездок за это время, что на 256,4% больше, чем в прошлом году, подсчитало министерство.

Между тем, коэффициент загрузки пассажиров, который измеряет, сколько посадочных мест занимается пассажирами авиарейсов, был оценен в 73,4%, что на 8,1 процентных пункта больше, чем год назад.

Праздник Цинмин или День подметания могил — это традиционный китайский праздник, во время которого люди отдают дань памяти умершим членам семьи. Многие также проводят отпуск в путешествиях.