Североморск, Мурманская область, , 03:01 — REGNUM Парадные расчёты Северного флота (СФ) ВМФ России начали подготовку к военным парадам в Североморске и Мурманске, посвящённым Дню Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

В совершенствовании строевой подготовки на двух площадках в Североморске и Мурманске участвуют воины-североморцы, нахимовцы, кадеты и юнармейцы. Экипажи военной техники начала подготовку к параду на территории бывшего аэродрома в посёлке Корзуново Печенгского района Мурманской области.

«На Северном флоте парады пройдут 9 мая в городе-герое Мурманске и в главной базе флота — Североморске. В них будет задействовано более полутора тысяч военнослужащих из сухопутных и береговых частей, авиации, экипажей кораблей и подводных лодок Северного флота», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, первая сводная репетиция парада Победы состоялась на полигоне Алабино в Московской области.

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