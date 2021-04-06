Сантьяго, 6 апреля 2021, 02:59 — REGNUM Система здравоохранения Чили работает на пределе возможностей из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, заявил чилийский президент Себастьян Пиньера в ходе пресс-конференции.
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«В Чили мы столкнулись с новым ростом заболеваемости, из-за этого система здравоохранения работает на пределе возможностей», — заявил он.
По словам Пиньеры, чилийским властям заранее удалось немного усилить больницы и клиники. В частности, было удвоено количество коек для пациентов. Тем не менее чилийские медучреждения оказались переполнены больными коронавирусной инфекцией.
Ранее в Чили запретили въезд в страну для иностранных граждан. Также в республике введет режим карантина и комендантский час.