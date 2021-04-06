Пекин, , 02:57 — REGNUM В среднем 180 тыс. полицейских ежедневно обеспечивали безопасность дорожного движения во время празднования Дня поминовения упавших в Китае, сообщает 5 апреля агентство Синьхуа.

По данным транспортного бюро Министерства общественной безопасности КНР, каждый день во время трехдневных выходных было мобилизовано около 60 тыс. полицейских машин. Состояние дорожного движения в стране оставалось в основном стабильным и упорядоченным на протяжении выходных, и никаких серьезных заторов не сообщалось.

Дорожная полиция страны внимательно следит за движением транспорта вблизи крупных туристических объектов, кладбищ и мемориальных объектов, а также эффективно пресекает незаконные действия, такие как перегрузка пассажиров, добавили в бюро.