Пекин, , 02:53 — REGNUM Около 7,38 млн человек в Китае решили отдать дань уважения умершим через онлайн-каналы во время трехдневных празднований Дня поминовения, сообщили в Министерство гражданской администрации Китая, передает 5 апреля агентство Синьхуа.

В День поминовения 4 апреля в общей сложности 1308 мемориальных онлайн-площадок получили 3,78 млн посещений, если верить статистике министерства. Между тем, кладбища и мемориальные места по всей стране посетили 67,73 млн человек во время праздника, причем 35,27 млн посещений пришлось только на сам День поминовения.

Министерство ожидает, что траурные мероприятия продолжатся в течение некоторого времени после праздника, и напомнило общественности о проблемах безопасности и здоровья при посещении таких мероприятий.