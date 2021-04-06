Каракас, , 02:47 — REGNUM Массовую вакцинацию от COVID-19 с использованием российского препарата «Спутник V» среди пожилых людей начали власти Венесуэлы. Об этом заявил венесуэльский министр здравоохранения Карлос Альварадо 5 апреля в эфире государственного телевидения.

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Речь идет о жителях страны старше 60 лет и имеющих более одного хронического заболевания. Чиновник отметил, что прививочная кампания для этой категории граждан проводится с помощью правительственной платформы Patria и учреждений для престарелых.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля парламент Венесуэлы решил приостановить свою работу из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в рсепублике.

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