Пекин, , 02:47 — REGNUM По данным Киберпространственной администрации Китая, в марте было рассмотрено в общей сложности 10,8 млн сообщений о незаконном и вредном онлайн-контенте, что на 27,1% меньше в годовом исчислении, сообщает 5 апреля агентство Синьхуа.

Почти 9,6 млн наводок были обработаны крупными сайтами Китая за этот период, что на 27,4% меньше, чем в прошлом году, сообщил центр обработки сообщений о незаконной и вредной информации при администрации, добавив, что 87,7% сообщений были обработаны ведущими коммерческими сайтами, такими как Sina Weibo, Baidu и Tencent.

Стремясь создать здоровую онлайн-среду, администрация запустила несколько каналов обращения граждан, таких как горячая линия и мобильное приложение, чтобы пользователи Сети сообщали о незаконной и вредной онлайн-деятельности.