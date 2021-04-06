Подгорица, , 02:59 — REGNUM Председатель правительства Черногории Здравко Кривокапич 5 апреля инициировал процедуру смены министра юстиции, прав человека и меньшинств этой страны Владимира Лепосавича. Причиной этого взыскания стало заявление министра о событиях в Сребренице. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Кривокапич заявил во время своего внеочередного обращения, что дело Лепосавича «просмотрели сквозь пальцы», когда речь шла о «вступлении в силу закона об амнистии и обстоятельствах, связанных с принятием закона о прокуратуре». Он также добавил, что «масло в огнь добавили» заявления Лепосавича о событиях в Сребренице в парламенте Черногории.

«Самое сложное решение, которое я когда-либо принимал в своей жизни. Руководствуясь четкими взглядами соглашения с лидерами победивших коалиций, я подробно ознакомился с событиями и работой министров. Это правительство разрушают все, в том числе и оппозиция, и окружение, и центр — никто не воспринимает его как свое. Это наследственные болезни. Мы еще не переболели детские болезни. Я дал свободу каждому министру, веря в их биографию и опыт. Возможно, этого никогда не происходило на протяжении истории, но смена должна была произойти. Никто не может задерживаться в своей должности в течение четырех лет», — отметил Кривокапич.

Напомним, раннее Лепосавич заявил в парламенте, что не уверен, существовало ли «намерение геноцида в 1995 году в Сребренице». По его словам, можно поверить только в решение Гаагского трибунала, который, как он отметил, потерял свою легитимность. Он подчеркнул, что готов признать геноцид в Сребренице только тогда, когда он будет «однозначно подтверждён».