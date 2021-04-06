Березовский район, Красноярский край, , 02:42 — REGNUM Прокуратура Красноярского края поставила на контроль расследование уголовного дела о грабеже и избиении ветерана Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Ранее полиция возбудила дело по факту избиения ветерана, проживающего в посёлке Зыково Березовского района края (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ — «Грабёж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья»).

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, неизвестный в ответ на отказ ветерана дать ему денег избил его и похитил 20 тысяч рублей.

Злоумышленника разыскивают, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае избили и ограбили ветерана войны