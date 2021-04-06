Пекин, , 02:40 — REGNUM С начала весны около 1,21 млн жителей Пекина посадили более 930 тыс. деревьев в рамках добровольной городской кампании по посадке деревьев, стартовавшей в самом начале весны, сообщили местные власти, передает 5 апреля агентство Синьхуа.

В этом году столица планирует высадить около 10 667 га леса и создать 400 га городских зеленых насаждений, доведя уровень лесного покрытия города до 44,6%, уровень городского зеленого покрытия — до 49%, а площадь парков и зеленых насаждений на душу населения — до 16,6 кв. метров.

В настоящее время в Пекине имеется 31 лесопарк национального и городского уровня. Власти Пекина активизировали усилия по «озеленению» города. В течение 13-й пятилетки (2016−2020) на равнинных территориях было высажено 54 867 га лесов.