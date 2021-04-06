Санкт-Петербург, , 02:55 — REGNUM Заводские ходовые испытания строящейся в Санкт-Петербурге новейшей дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Магадан» начнутся в июне. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба ВМФ на сайте Минобороны РФ.

В настоящее время «Магадан» после спуска на воду проходит финальный этап достройки у причала предприятия «Адмиралтейские верфи». Отмечается, что экипаж подводной лодки, завершающий комплексную подготовку в Учебном центре ВМФ в Обнинске, прибудет в Санкт-Петербург в конце апреля «для заселения на неё и последующего обеспечения всех этапов испытаний».

Напомним, заложенный 1 ноября 2019 года «Магадан» является третьей подводной лодкой в серии, строящейся на АО «Адмиралтейские верфи» для Тихоокеанского флота (ТОФ). Первый корабль серии — «Петропавловск-Камчатский» — был передан ВМФ России 25 ноября 2019 года. «Волхов» вошёл в состав ТОФ 24 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» проекта 636.3 спущена на воду в Санкт-Петербурге на АО «Адмиралтейские верфи».

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