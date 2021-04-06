Бухарест, , 02:34 — REGNUM Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, который представляет собой смесь британского штамма B1.1.7 с мутацией E484K, выявили на территории Румынии. Об этом 5 апреля сообщается на сайте Университета имени Штефана Великого в городе Сучава.

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Ученые опасаются, что E484K делает вирус более устойчивым к вакцинам от COVID-19. Указанная разновидность SARS-CoV-2 была впервые зарегистрирована в Великобритании в феврале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе американского города Сан-Франциско (Калифорния) был выявлен случай заражения индийским штаммом коронавируса, который обладает двумя мутациями.

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