Москва, , 02:32 — REGNUM До 40% жителей России имеют антитела к коронавирусу нового типа, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Известиям».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

"В среднем до 40% граждан в различных регионах имеют антитела к новой коронавирусной инфекции после контакта с вирусом», — заявила она.

При этом Попова отметила, что результат заражения SARS-CoV-2 может быть непредсказуем — неизвестно, перейдет ли заболевание в тяжелую стадию. В связи с этим она призвала жителей России пройти вакцинацию, так как, по ее мнению, именно это позволит защитить людей от распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора заявила о 81 выявленном в России случаев заражения британским штаммом SARS-CoV-2. По ее словам, этот штамм не так распространен на российской территории благодаря ограничительным мерам.

Читайте ранее в этом сюжете: В России выявили 81 случай заражения «британским» штаммом SARS-CoV-2