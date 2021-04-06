Хух-Хото, Китай, 6 апреля 2021, 02:32 — REGNUM Четыре человека погибли и еще двое получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия на севере Китая, сообщает 5 апреля агентство Синьхуа.
Инцидент произошел в городе Чифэн, в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщили местные власти.
Авария произошла в 12:34 вечера 4 апреля, когда два автомобиля, ехавшие по провинциальной скоростной автостраде, столкнулись лоб в лоб в районе Аохань города Чифэн, сообщает местное бюро общественной безопасности. Ведется дальнейшее расследование.