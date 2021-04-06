Белград, , 03:03 — REGNUM Сербия будет заботиться не только о своих интересах, но и об интересах своих друзей, заявил 5 апреля президент Сербии Александр Вучич после встречи с шейхом Насером бен Хамадом бен Исой Эль халифом, посланником короля Бахрейна. Шейх отметил, что растущие ценности партнерства будут подкрепляться дипломатическими, экономическими и стратегическими связями между двумя странами.

Вучич сообщил, что в беседе с шейхом по гуманитарным вопросам, делам молодежи и национальной безопасности, согласована работа по подписанию всеобъемлющего межгосударственного соглашения с целью развития сотрудничества во всех областях.

Вучич после встречи с посланником короля Бахрейна выразил благодарность за то, что через короткое время после его визита в страну было принято решение о том, чтобы делегация Бахрейна посетила Сербию. Вучич на совместной пресс-конференции отметил, что Сербия и Бахрейн создали атмосферу доверия уже после первой встречи в Манаме.

«Помимо установления доверия и тесного сотрудничества, чтобы иметь возможность работать над дальнейшим развитием отношений, вы должны принять определенные меры. Мы договорились пойти на уклонение от двойного налогообложения и взаимное продвижение инвестиций», — пояснил Вучич.