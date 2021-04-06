Пекин, , 02:30 — REGNUM По данным Национального климатического центра, в этом году на севере Китая ожидается несколько плювиальных районов, в то время как в нескольких крупных речных бассейнах, по прогнозам, ожидаются сильные наводнения, сообщает 5 апреля агентство Синьхуа.

С июня по август сильные дожди обрушатся на восточную часть северо-западного Китая, Внутреннюю Монголию и северо-восточный Китай, сообщил заместитель руководителя центра Цзя Сяолун.

Цзя сказал, что возможны сильные наводнения в верхнем и среднем течении реки Хуанхэ, части бассейна реки Хайхэ и бассейна реки Сунхуацзян, отметив, что восточные части бассейна реки Чжуцзян в Южном Китае также, по прогнозам, пострадают от наводнений.

Цзя отметил, что Китай может столкнуться со сложными климатическими условиями во время сезона наводнений в этом году, предсказывая совпадение наводнений с более экстремальными погодными явления и увеличением количества тайфунов.

Ожидается, что засуха обрушится на внутренние районы Чунцина, Хубэя, Хунани и Синьцзяна. В этих регионах количество осадков может снизиться до 50%.