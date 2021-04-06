Вашингтон, , 02:28 — REGNUM Соединённые Штаты готовы вести открытый диалог с Россией по ситуации вокруг Украины, заявил 5 апреля представитель Госдепартамента США. Об этом сообщило агентство Reuters.

Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что поступающие с Украины сведения о перемещении российских военных вблизи общей границы «внушают доверие», и призвал Москву не допускать эскалации в сложной ситуации.

«Мы призываем Россию воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации», — сказал представитель Госдепа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поступившие из Киева сведения о перемещении российских военных в Вашингтоне расценили как «провокации», и потребовали объяснений у Москвы.

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В Москве, в свою очередь, подчёркивали, что перемещение российских войск внутри России не угрожает соседним государствам, а следовательно, не может являться причиной для беспокойства.

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