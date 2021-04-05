Пекин, 6 апреля, 2021, 02:24 — ИА Регнум. Почти 90% китайской молодежи считают необходимым для изучать историю Коммунистической партии Китая (КПК), показал опрос, проведенный China Youth Daily, передает 5 апреля агентство Синьхуа.

Андрей Грук ИА Красная Весна Врата Небесного Спокойствия (Тяньаньмэнь). Пекин, Китай

Опрос показал, что 82,7% из 2042 опрошенных (из которых 66,7% родились в 1990 году и позже), изучали историю партии или планировали это сделать. Изучая историю КПК, молодые люди могут получить всестороннее представление о партии и стране в целом, развивая таким образом правильные ценности, сказал один из респондентов по имени Ма Бинь.

В 2021 году исполняется столетие КПК. Придавая большое значение изучению и воспитанию партийной истории, ЦК КПК в начале этого года развернул масштабную кампанию по мотивации всех членов партии к участию в этой работе.