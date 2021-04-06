Пекин, , 02:19 — REGNUM Китайский полнометражный фильм «Сестра» продолжил лидировать в прокате материковой части Китая, собрав 147,4 млн юаней (около $22,5 млн), за 4 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

«Сестра» рассказывает историю девушки, столкнувшейся с выбором между достижением своей мечты и воспитанием младшего брата после того, как они потеряли своих родителей. В общей сложности за три дня показа фильм заработал 348 млн юаней.

«Годзилла против Конга», повествующая об очередном столкновении неведомых тварей, заняла второе место, добавив еще 117,7 млн юаней к общей кассе, достигшей 891 млн юаней.

На третьем месте оказалась анимационная лента «Король обезьян возрождается», которая завершила день со сборами около 20,4 млн юаней.

На четвертом и пятом месте оказались китайская комедийная драма «Одиннадцатая глава» и выпущенный в повторный прокат американских блокбастер «Аватар», которые заработали 9,3 млн юаней и 4,9 млн юаней соответственно.