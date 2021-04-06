Нью-Йорк, США, , 02:16 — REGNUM Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал приговорённого ранее к 12 годам тюрьмы за киберпреступления гражданина РФ Андрея Тюрина выплатить компенсацию в размере около $20 млн. Это следует из содержания документов, 5 апреля размещённых в электронной базе суда.

Согласно достигнутому сторонами соглашению, Тюрин «выплатит компенсацию в размере $19 952 861» физическим и юридическим лицам, пострадавшим от его действий. Список получателей средств в документах не приводится, как и не уточняется, есть ли у Тюрина возможность сделать указанную выплату.

Напомним, что обвинения в хакерской атаке на финансовые организации в США были заочно предъявлены Тюрину и его сообщникам из Израиля в 2015 году. Тюрин был задержан в Грузии в 2017 году, в 2018 году — экстрадирован в США. В 2019 году Тюрин, который ранее заявлял о своей невиновности, пошёл на сделку со следствием и признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин РФ Андрей Тюрин приговорён в США к 12 годам лишения свободы за хакерскую атаку на американские финансовые учреждения.

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