Гватемала, , 02:13 — REGNUM Партию российского препарата от коронавирусой инфекции «Спутник V» заказало для своего населения правительство Гватемалы. Об этом заявил гватемальский президент Алехандро Джамматтеи 5 апреля в ходе пресс-конференции.

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Он отметил, что власти страны уже оплатили половину заказа, в рамках которого государство намерено получить 16 млн доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля индийская компания Panacea Biotec договорилась с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о том, что она будет выпускать каждый год по 100 млн доз «Спутника V».

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