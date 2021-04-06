Пекин, , 02:13 — REGNUM Китайские археологи обнаружили утрамбованную земляную строительную базу с четкой структурой и слоями на месте раскопке к юго-западу от Пекина, сообщает городское управление культурного наследия, передает 4 апреля агентство Синьхуа.

Открытая площадь в городке Люлихэ в районе Фаншань составляет около 700 квадратных метров, сказал сотрудник Пекинского муниципального управления культурного наследия Ван Цзин.

Самая толстая часть утрамбованного земляного сооружения составляет 1,62 метра, и более четырех слоев сооружения хранят следы человеческой деятельности. По словам Вана, раскопки представляют большую ценность для изучения ранней архитектуры, строительных конструкций и истории этого района.

Реликтовое место Люлихэ считалось столицей царства Янь во времена правления династии Западная Чжоу (1046−771 до н. э.). На этом месте находятся утрамбованные земляные городские стены, останки и места захоронений. История длиной более 3000 лет делает это место самым ранним прослеживаемым источником городской цивилизации в Пекине.

Исследование и разведка основной площади и мест захоронения реликтового памятника Люлихэ начались в 2019 году. С тех пор были раскопаны сотни реликвий.