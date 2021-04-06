Пекин, , 02:09 — REGNUM Бывшая революционная база Коммунистической партии Китая (КПК) Яньань, расположенная в провинции Шэньси на северо-западе Китая, по словам местных властей, будет преобразована в «город революционных музеев», сообщает агентство Синьхуа.

Национальное управление культурного наследия утвердило план реконструкции. Строительство планируется завершить через три года, сообщили в Администрации Яньаньского революционного мемориала.

В Яньане располагалась тогдашняя штаб-квартира КПК, а город был центром коммунистической революции с 1935 по 1948 год. Город является домом для 445 бывших мест ранней революционной деятельности КПК и может похвастаться 30 музеями революционной тематики.

В последние годы в городе процветает «революционный туризм», а за последние пять лет более 800 тыс. человек получили «красное образование». Согласно плану, город усилит охрану и использование революционных реликвий в сочетании с городской и сельской культурой и задействованием природных особенностей.

«Музей — это мост, соединяющий историю. В последние годы мы приняли целый ряд мер по оживлению красной культуры, которая заложила прочный фундамент для превращения Яньаня в город революционных музеев», — — сказал сотрудник бюро управления Яньаньского революционного мемориального управления Сюэ Яоцзюнь.

Яньань будет продолжать развивать свой красный туризм и превращать город в «первоклассную» образовательную и учебную базу Китая, добавил Сюэ.