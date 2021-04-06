Анкара, , 03:02 — REGNUM Руководитель отдела по делам религии Али Эрбаш 5 апреля встретился с министром религии Сомали Омаром Али Робле и сопровождающим его делегации. Эрбаш выразил удовлетворение визитом и поблагодарил Робле. Президент Эрбаш подчеркнул важность сотрудничества в области религиозного образования, религиозной службы. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

Робле поблагодарил Эрбаша за прием. Рассказав Эрбашу о религиозной жизни в Сомали, Робле отметил, что президиум по делам религии и Турция выполняют важную работу для мусульман во всем мире.

Робле подчеркнул, что они хотят извлечь выгоду из опыта президиума по делам религии в борьбе против экстремизма и в области религиозного образования, религиозной службы.