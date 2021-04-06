Пекин, , 02:03 — REGNUM Китайский регулятор гражданской авиации объявил о приостановке рейсов RwandAir, Ethiopian Airlines и Turkish Airlines после того, как у нескольких пассажиров на этих маршрутах был выявлен COVID-19, сообщает 4 апреля агентство Синьхуа.

У пяти пассажиров на рейсе RwandAir WB9500 была выявлена инфекция 21 марта. Полеты будут приостановлен на две недели, начиная с 5 апреля, сообщили в Управлении гражданской авиации Китая (CAAC).

Рейс ET684 авиакомпании Ethiopian Airlines также будет приостановлен на две недели, начиная с 12 апреля, после того как у пяти пассажиров был выявлен вирус 23 марта.

В общей сложности у 14 пассажиров был выявлен вирус 24 марта на рейсе Turkish Airlines TK7. Полеты будут приостановлен на четыре недели, начиная с 19 апреля.

Согласно последней политике CAAC, приостановка полетов будет продлена с одной недели до двух недель, если число пассажиров, с положительный результатом теста на новый коронавирус, достигнет пяти.

Приостановка продлится четыре недели, если число пассажиров, с положительным результатом теста на COVID-19 достигнет 10.