Бразилиа, , 01:57 — REGNUM Общее количество выявленных в Бразилии случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 13 013 601. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба бразильского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Вместе с тем с начала пандемии в стране от коронавирусной инфекции излечились 11 436 189 человек. За сутки в Бразилии было зарегистрировано еще 28 645 носителей коронавируса и 1319 летальных исходов при COVID-19. Всего по указанной причине в стране скончались 332 752 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN Brazil распространил информацию о том, что бразильский глава Бразилии Жаир Болсонару хочет обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с российской вакциной «Спутник V» в Бразилии.

Читайте ранее в этом сюжете: Болсонару хочет обсудить с Путиным ситуацию со «Спутником V» в Бразилии