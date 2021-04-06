Лондон, , 01:37 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 у побережья Южных Сандвичевых островов, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался по координатам 57,9798 градусов южной широты и 8,1801 градусов западной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не было. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Мексики. Пострадавших в результате сейсмособытия не было.