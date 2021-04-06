Бразилиа, , 01:34 — REGNUM Ситуацию с российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V», которую до сих пор не одобрил фармрегулятор Бразилии, намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным бразильский лидер Жаир Болсонару. Об этом 5 апреля передал телеканал CNN Brazil со ссылкой на свои источники.

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По информации журналистов, разговор глав государств может состояться уже 6 апреля. Беседа будет посвящена допуску вакцины со стороны Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa).

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта посольство России в Бразилии распространило информацию о том, что бразильское предприятие Uniao Quimica на фабрике в столице этой латиноамериканской страны выпустило экспериментальную партию компонента «Спутника V».

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