Анкара, , 02:04 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6 апреля провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Темим бин Хамад аль Сани. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Согласно заявлению аппарата по коммуникациям президента, в ходе встречи были обсуждены меры по улучшению отношений между Турцией и Катаром и рассмотрены региональные вопросы.

Напомним, раннее министр иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Анвар Мохаммед Гаргаш заявил агентству Bloomberg, что его страна «не питает никакой вражды к Турции», поскольку арабские монархии Персидского залива стремятся нормализовать свои отношения с Катаром. Межарабский кризис в течение последних трёх с половиной лет сблизил Катар и Турцию, и охлаждение напряжённости между членами ССАГПЗ теперь потенциально оставляет Турцию в стороне.