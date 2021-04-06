Москва, 6 апреля 2021, 01:26 — REGNUM Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что на территории России выявили 81 случай заражения британским штаммом коронавируса и шесть случаев заражения южноафриканским штаммом. Об этом она сказал в опубликованном 6 апреля интервью газете «Известия».
По её словам, в мире в настоящее время регистрируется всё большее число случаев заражения именно этими штаммами, которые распространяются «в Европе, Азии, на южноамериканском и, конечно, африканском континенте».
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Попова подчеркнула, что в России благодаря ограничительным мерам как внутри страны, так и на въездах в неё, британский штамм пока распространён очень мало. И за пределы страны сегодня «без необходимости лучше не выезжать».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин 1 апреля заявил, что на территории России было выявлено 78 случаев заражения «британской» разновидностью коронавируса и пять — «южноафриканской».
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