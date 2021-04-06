Москва, , 01:26 — REGNUM Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что на территории России выявили 81 случай заражения британским штаммом коронавируса и шесть случаев заражения южноафриканским штаммом. Об этом она сказал в опубликованном 6 апреля интервью газете «Известия».

Анна Попова "На данный момент в России выделен 81 образец британского штамма и шесть южноафриканского. Это говорит о том, что мы всё-таки контактируем с другими странами мира, все эти случаи — завозные».

По её словам, в мире в настоящее время регистрируется всё большее число случаев заражения именно этими штаммами, которые распространяются «в Европе, Азии, на южноамериканском и, конечно, африканском континенте».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Попова подчеркнула, что в России благодаря ограничительным мерам как внутри страны, так и на въездах в неё, британский штамм пока распространён очень мало. И за пределы страны сегодня «без необходимости лучше не выезжать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин 1 апреля заявил, что на территории России было выявлено 78 случаев заражения «британской» разновидностью коронавируса и пять — «южноафриканской».

Читайте ранее в этом сюжете: В России выявили 78 случаев заражения «британским» штаммом коронавируса