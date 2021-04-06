Вашингтон, , 01:11 — REGNUM Первый случай заражения индийским штаммом коронавируса, обладающего двумя мутациями, выявили в районе американского города Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом 5 апреля сообщило издание San Francisco Chronicle.

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Специалисты проверяют еще семь фактов инфицирования, которые могут касаться указанного варианта SARS-CoV-2. Ученые пока не могут установить, обладает ли обнаруженный вид коронавируса большей степенью заразностью, чем обычная форма этого вируса.

Эксперт по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Питер Чин-Хонг отметил, что этот штамм вызывает опасения, поскольку около 20% случаев коронавируса, зафиксированных в индийском штате Махараштра, связаны именно с ним.

Специалисты также изучают уровень устойчивости индийского варианта к вакцинам.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля профессор Университета Миннесоты Майкл Остерхолм заявил, что в США началась четвертая волна распространения коронавирусной инфекции.

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