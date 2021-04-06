Дублин, , 01:04 — REGNUM Более 900 тыс. человек привились против коронавирусной инфекции в Ирландии, сообщает пресс-служба ирландского департамента здравоохранения.

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По его данным, к 2 апреля в республике привили 923 878 человек. Из них более 655 тыс. получили первую дозу вакцины, еще более 268 тыс. привились обеими дозами. Правительство Ирландии планирует к концу весны привить около 3 млн жителей республики, а к концу июля — еще 3 млн.

По последним данным, в Ирландии с начала пандемии выявили 238 466 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике умерли 4718 человек.