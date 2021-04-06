Анкара, , 01:04 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 апреля сделал заявление по итогам заседания совета при президенте, поставив точку в дискуссиях о конвенции Монтрё и разрешении на строительство канала «Стамбул». Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

«Если цель состоит в том, чтобы внести свой вклад в дискуссию о Конвенции Монтрё, нет смысла в публикации каких-либо документов, стоит дать возможность высказать свое мнение академическим кругам. Мы не пытаемся, и даже не думаем выходить из конвенции Монтрё. Но если эта потребность возникнет в будущем, мы не постесняемся пересмотреть любой договор, противоречащий нашим интересам», — заявил Эрдоган.

Напомним, решение вопроса о статусе проливов и некоторые другие вопросы было отложено на период после завершения войны за независимость Турции 1919−1923 годов. После долгих переговоров, незадолго до Второй мировой войны, в 1936 году была подписана конвенция Монтрё с государствами, некоторые из которых не имели прямого отношения к проливам. Этот договор наделил Турцию правом контролировать проливы, хотя и при некоторых ограничениях, отняв у международной комиссии подобные полномочия.

По словам Эрдогана, данный проект выходит за рамки конвенции Монтрё, и канал «Стамбул» будет находится под полным контролем Турции, которая сама будет определять тоннаж судов иностранных государств, проходящих через пролив.