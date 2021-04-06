Нью-Йорк, США, , 01:01 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США к завершению торгов 5 апреля показали уверенный рост. Более других прибавил Nasdaq — 1,67%, а Dow Jones и S&P 500 обновили максимумы.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 373,98 пункта (1,13%), до уровня 33 527,19 пункта. S&P 500 поднялся на 58,04 пункта (1,44%), до уровня 4077,91 пункта. Nasdaq к завершению дня прибавил 225,49 пункта (1,67%), поднявшись до уровня 13 705,59 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня потеряли $2,66 (4,33%), опустившись до уровня $58,79 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, мировые цены на нефть в течении торгов 5 апреля снижались более чем на 5%.

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