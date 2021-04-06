Вашингтон, , 00:46 — REGNUM Соединённые Штаты включили Управление в оборонной промышленности (SSB) Турции и четверых его сотрудников в санкционный список в связи с оборонным экспортом из России. Об этом говорится в уведомлении Федерального регистра США.

Санкции вводятся по внутреннему американскому закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Они вступят в силу 7 апреля, в день официального опубликования уведомления.

Как следует из документа, под действие ограничительных мер попал глава SSB Исмаил Демир и его коллеги.

При этом в уведомлении не упоминаются российские ЗРК С-400, за покупку которых США грозили Турции санкциями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Вашингтоне рассчитывали на отказ Анкары от поставки С-400 из России, однако в МИД Турции несколько раз подчёркивали, что этот вопрос не подлежит обсуждению.

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