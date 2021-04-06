Иерусалим, , 00:41 — REGNUM Решение продлить до 4 мая действие предписания о прохождении теста на коронавирус для всех въезжающих в Израиль приняли власти страны. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба израильского правительства.

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Речь идет об анализах, которые следует сдавать всем прибывающим при пересечении границы, а также за 72 часа до въезда на территорию государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта портал medRxiv распространил информацию о том, что в Израиле был выявлен новый штамм коронавируса, который возник в стране в конце осени 2020 года.

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