Лос-Анджелес, США, , 00:40 — REGNUM Райан Рейнольдс и Милли Бобби Браун могут сняться в будущем игровом фильме «Громокошки». Об этом 5 апреля сообщил на своей Patreon-странице известный инсайдер Дэниэл Рихтман.

Источники Рихтмана утверждают, что известные актёры заинтересовались этим проектом Адама Вингарда. Издание We Got This Covered отметило, что даже если информация инсайдеров правдива, то пока не известно, смогут ли Рейнольдс и Браун сняться в фильме, поскольку их графики съёмок «забиты» на несколько лет вперёд.

Напомним, ранее Адам Вингард объявил, что хочет снять перезагрузку мультсериала «Громокошки» (ThunderCats). Режиссёр признался, что является большим фанатом этого анимационного шоу и рассказал, что ещё в школе написал 272-страничный сценарий на его основе.

