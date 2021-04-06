Скопье, , 01:01 — REGNUM Правительство Северной Македонии 5 апреля ввело новые ограничительные меры с целью предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, со среды, 6 марта, комендантский час будет продлен на два часа и будет начинаться уже не в 22:00, а в 20:00, а заканчиваться в 5:00. Полностью запрещена работа кафе, баров и других объектов ресторанного бизнеса.

Граждане, проходящие вакцинацию в период комендантского часа, смогут входить в свои дома при предоставлении свидетельства о вакцинации.

Причиной введения комендантского часа назвали быстрое распространение британского штамма коронавируса, который, согласно последним исследованиям, отличается более высокой смертностью.

По словам премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева, страна переживает самые трудные моменты с начала пандемии.

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