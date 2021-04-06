Приштина, , 02:56 — REGNUM В посольстве Великобритании 5 апреля выступили в поддержку строгих ограничений, введенных правительством Косово с целью предотвратить дальнейшее распространение коронавируса в крае.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, британские дипломаты призвали граждан Косово соблюдать новые меры по борьбе с распространением инфекции и назвали трагедией гибели свыше 500 граждан края за последние три месяца.

Напомним, с 6 апреля в Косово будет действовать комендантский час, деятельность торговых центров будет приостановлена — исключение будет сделано для аптек и продуктовых магазинов. Кафе, бары и рестораны в крае также будут закрыты. Среди причин введения данных мер — распространение британского штамма коронавируса.

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