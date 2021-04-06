Североморск, Мурманская область, , 00:36 — REGNUM Фрегат Северного флота (СФ) ВМФ России «Адмирал флота Касатонов», выполнявший задачи дальнего похода в Средиземном море, 5 апреля приступил к проходу пролива Ла-Манш со стороны Бискайского залива. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

«Несколько дней назад фрегат завершил выполнение задач своего первого дальнего похода в Средиземном море и вышел в Атлантический океан», — говорится в сообщении.

Напомним, новейший фрегат ВМФ России проекта 22 350 «Адмирал флота Касатонов» вышел в своей первый дальний поход из главной базы СФ в Североморске 30 декабря 2020 года. За это время корабль прошёл около 19 тысяч морских миль. В Средиземном море, где фрегат действовал при поддержке танкера «Вязьма» и спасательного буксира «Николай Чикер», он провёл несколько учений и посетил Алжир, Грецию, Египет, Кипр, Сирию и Турцию.

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» 26 марта завершил неофициальный визит в греческий порт Пирей. Российский корабль прибыл в Пирей 23 марта для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню национального освобождения Греции (25 марта).

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