Тирана, , 00:35 — REGNUM В Албании 5 апреля в результате обследования 2092 человек выявили 264 новых случая заражения коронавирусом. Еще 589 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, всего в Албании выявили 126 795 случаев заражения коронавирусом. 94 431 человек уже излечился от COVID-19. С начала пандемии 2274 пациентов в стране скончался от осложнений, вызванных COVID-19, из них девять человек в возрасте от 55 до 83 лет — за последние сутки. Уже несколько дней наблюдается снижение суточной смертности.

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После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 30 090. Две трети случаев приходится на Тирану — 21 182. На стационарном лечении находятся 255 пациентов, еще 5 пациентов подключены к аппарату ИВЛ. Уже две недели число пациентов, проходящих стационарное лечение, сокращается.

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